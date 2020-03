De rechtszaak tegen R. Kelly vanwege seksueel wangedrag is uitgesteld van 27 april tot 13 oktober. Rechter Harry Leinenweber van het district Chicago gaf als reden op dat er mogelijk nieuwe aanklachten tegen de zanger aankomen, meldt de Seattle Times donderdag.

De rechter nam het besluit tijdens een hoorzitting, waar de zanger verklaarde niet schuldig te zijn aan verschillende aanklachten. De aanklagers vertelden Leinenweber meer aanklachten voor te bereiden en in aanloop daar naartoe ruim honderd elektronische apparaten en harde schijven in beslag te hebben genomen.

De huidige aanklacht tegen R. Kelly bestaat uit dertien onderdelen, waaronder seks met minderjarigen, vrijheidsberoving en omkoping van getuigen. Nieuw in de aanklacht is de referentie aan een minderjarig persoon, die wordt aangeduid als 'minderjarige 6'.

De 52-jarige zanger wordt beschuldigd van tientallen gevallen van seksueel wangedrag in Illinois - staat van de rechtszaak in Chicago - Minnesota en New York. De zanger heeft alle aanklachten ontkend.