Hayley Williams, de zangeres van de band Paramore, geeft in mei naar Nederland voor haar eerste soloconcert. Ze treedt op woensdag 13 mei op in de Melkweg in Amsterdam.

Williams treedt na haar concert in Amsterdam nog op in de Europese steden Brighton, Londen, Parijs en Keulen. "Ik verlang naar intimiteit. Dit zijn kleine shows die ik al een lange tijd eens heb willen doen", schrijft de zangeres op Instagram. In juni volgt een wat uitgebreidere tour langs concertzalen in de Verenigde Staten.

Williams kondigde eerder dit jaar aan een soloalbum uit te brengen. De plaat heet Petals For Armor en verschijnt op 8 mei. Onlangs verscheen al de EP Petals For Armor I waarop vijf liedjes staan, die ook een plek krijgen op het album. De eerste single Simmer maakt hier ook deel van uit.

Williams is vooral bekend als zangeres van de in 2004 opgerichte band Paramore. De band scoorde hits met liedjes als Misery Business, Brick By Boring Brick en The Only Exception. Het meest recente album van de band After Laughter verscheen in 2017. Ook had Williams in 2010 een hit met het lied Airplanes, een samenwerking met rapper B.o.B.