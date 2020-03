De bandleden van Chef'Special werkten voor hun vierde album Unfold niet met een externe producent, maar maakten de hele plaat met z'n vijven. Zanger Joshua Nolet vertelt in gesprek met NU.nl dat ze alle tijd namen om elkaars ideeën te bespreken en uit te proberen.

"Voor onze eerste drie platen werkten we altijd met een producer en dat waren gave, leerzame ervaringen. Het is ook heel fijn als diegene wat knopen kan doorhakken. We zitten toch met vijf kapiteins op een schip", legt Nolet uit.

De leden van de Haarlemse band, bekend van hits als In Your Arms en Nicotine, waren eraan toe om het hele creatieproces zelf te doorlopen. Gitarist Guido Joseph, die al eerder productiewerk voor de band deed, werd aangewezen als producer.

"Wij wisten dat hij er klaar voor was. Dat voelde hij zelf ook wel, maar het is natuurlijk niet makkelijk om dan degene te zijn die de beslissingen neemt. Wij hebben hem het vertrouwen gegeven en hij heeft het echt gerockt."

'We creëerden een sfeer waarbij iedereen ideeën deelde'

Joseph was als producer eindverantwoordelijk, maar daar gingen lange inhoudelijke gesprekken aan vooraf. "We namen de tijd voor meningsverschillen en bespraken alle ideeën serieus. Je kunt tegenover elkaar komen te staan als je je allemaal bekommert over wat we maken. Door lang te praten, begrijp je elkaar beter en kun je samen dingen uitproberen. We gaven alles een kans en gingen voor wat we als groep het gaafst vonden."

“We leerden onszelf beter begrijpen tijdens het schrijven, maar ook elkaar. We bespraken wat de liedjes voor ons betekenden en zo leerden we dat elk lied een andere betekenis kan hebben voor elk bandlid.” Zanger Joshua Nolet

Nolet vertelt dat de bandleden samen een sfeer wisten te creëren waarin iedereen met ideeën kwam. "Ik heb dingen gedeeld op dit album die ik eerder voor mezelf hield. We leerden onszelf beter begrijpen tijdens het schrijven, maar ook elkaar. We bespraken wat de liedjes voor ons betekenden en zo leerden we dat elk lied een andere betekenis kan hebben voor elk bandlid."

De zanger maakte ook persoonlijke groei door tijdens het maken van de plaat. "Ik leerde het niet persoonlijk te nemen als iemand mijn idee niet leuk vindt en beter te luisteren naar iemands denkwijze."

'Ambitie maakt blind en dan vergeet je soms terug te kijken'

De mannen van Chef'Special nemen op Unfold ook de tijd om stil te staan bij hun succes. "Het lied Kaleidoscope is een ode aan onze tijd samen en hoe we zijn begonnen. Het is niet altijd even makkelijk en iedereen brengt offers, maar we zijn er nog steeds. Ambitie maakt blind en daardoor vergeet je soms terug te blikken en dankbaar te zijn. Dat moment pakken we nu."

Nolet ontkent niet dat internationale ambitie nog steeds erg belangrijk is voor de band. "We hebben ooit afgesproken dat we de wereld gaan veroveren. Dat pact is er nog steeds, maar de drijfveer is nu niet meer ons ego, maar een drang om een gaaf avontuur te beleven. We zijn heel dankbaar voor onze plek in Nederland, maar het werkt heel fris om op nieuwe plekken te spelen waar je voor je gevoel de mensen nog voor je moet winnen. Dan word je nooit te comfortabel in wat je doet."

Chef'Special treedt in december op in AFAS Live (Amsterdam), Ahoy (Rotterdam) en het Klokgebouw (Eindhoven). Voor die tijd gaan de bandleden nog op een uitverkochte clubtour en treden ze op in onder meer Duitsland, Tsjechië en het Verenigd Koninkrijk.