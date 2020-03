Lady Gaga gaat op tournee in Noord-Amerika en Europa. Ze geeft zes shows onder de naam The Chromatica Ball.

De zangeres, die eerder haar nieuwe album Chromatica aankondigde, treedt in juli op in Parijs en Londen en in augustus in Boston, Toronto, Chicago en New Jersey.

De 33-jarige Lady Gaga maakte vorige week haar rentree met haar single Stupid Love. Het vorige album van de zangeres, Joanne, verscheen in 2016.

Lady Gaga trad in januari 2018 voor het laatst in Nederland op. Ze stond toen met haar Joanne-wereldtour in de Ziggo Dome in Amsterdam.