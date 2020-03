De Rotterdamse hiphopgroep Broederliefde mag bij nader inzien toch niet optreden op Bevrijdingsfestival Zoetermeer op 5 mei, meldt Omroep West. Er was onrust ontstaan over het optreden vanwege antisemitische uitspraken van bandlid Emms uit 2016.

Directeur Ruud Steggerda van Floravontuur Promotie Zoetermeer, de organisator van het Bevrijdingsfestival, begrijpt dat wethouder Margreet van Driel (Citymarketing en Evenementen) het optreden heeft afgeblazen.

"We begrijpen het, maar we vinden het wel jammer. Het betreft een incident uit 2016. Broederliefde heeft spijt betuigd en sindsdien op diverse bevrijdingsfestivals opgetreden." Volgens Van Driel past de band echter "eenvoudigweg niet bij een bevrijdingsfeest".

In 2017 trok Broederliefde zich al terug van verschillende Bevrijdingsfestivals in het land, waar ze zouden optreden als Ambassadeur van de Vrijheid. Aanleiding was een documentaire over het bezoek van de groep aan Auschwitz waarin rapper Emms antisemitische leuzen riep.

'Ik heb als bestuurder mijn verantwoordelijkheid genomen'

"Ik wil geen enkele controverse rondom dit belangrijke evenement in de stad", aldus Van Driel tegen Omroep West.

"2020 is ook nog eens een bijzonder jaar. We vieren dat Nederland 75 jaar geleden werd bevrijd. Sindsdien leven we samen in vrede, in een vrij en democratisch land. Het Bevrijdingsfestival moet een feest zijn voor iedereen, ongeacht aard, afkomst of religie. Inmiddels hebben mij reacties bereikt van verontruste en soms verontwaardigde inwoners, die vinden dat Broederliefde niet thuishoort op ons Bevrijdingsfestival. Ik heb daarom als bestuurder mijn verantwoordelijkheid genomen en de organisatie opgedragen deze artiesten uit de line-up te halen."