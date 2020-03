Het leek door de gezondheidsproblemen van Phil Collins onwaarschijnlijk dat de bandleden van Genesis ooit weer bij elkaar zou komen, tot de zanger en drummer in 2018 zelf opperde dat hij openstond voor een reünie. Woensdag werd een nieuwe tournee aangekondigd.

"Ik zou niet zeggen dat de mogelijkheid niet bestaat", zei Collins in augustus 2018 over een eventuele reünie tegen Rolling Stone. "Ik, Mike (Rutherford, red.) en Tony (Banks, red.) zijn nog steeds close met elkaar. Ik kan me niet voorstellen hoe we het zouden aanpakken als ik niet kan drummen, maar alles is mogelijk."

Collins kampt sinds 2002 met een rug- en armblessure, veroorzaakt door zijn liveoptredens. In 2015 onderging hij een rugoperatie. Tijdens zijn solotournee Still Not Dead Yet maakte hij gebruik van krukken en zat hij op een stoel. Vorig jaar maakte hij een val op het podium, waarna hij wel gewoon doorging met optreden.

De 69-jarige zanger opperde in hetzelfde interview met Rolling Stone al dat zijn zoon Nic Collins wellicht de drumstokken kan oppakken en dat Rutherford en Banks daar ook wel mee akkoord zouden gaan. De twee hoorden Nic in 2017 drummen bij een show van zijn vader in Londen. "Ze zijn allebei heel enthousiast over hem."

De achttienjarige drummer zal dan ook te zien zijn in de nieuwe tournee, die The Last Domino? gaat heten. "Ik zou in de zevende hemel zijn", reageerde hij al in 2017 op speculaties over de comeback. "Het werk van Genesis is fantastisch, ongelooflijk. Maar eerlijk gezegd denk ik niet dat er ooit nog een reünie komt. Ze hebben dat in 2007 al eens gedaan en ik betwijfel of het nog eens gaat gebeuren."

Genesis trad toen tijdens Turn It On Again: The Tour op in Europa en de Verenigde Staten. Die tournee werd gehouden ter ere van het veertigjarig bestaan van de band. Op 1 juli 2007 deed de Britse rockband de Amsterdam ArenA (tegenwoordig Johan Cruijff ArenA) aan.

Band werd in 1969 opgericht

Genesis ging in 1969 van start met het album From Genesis to Revelation. Peter Gabriel was destijds de zanger, maar hij vertrok in 1975 vanwege meningsverschillen met andere bandleden.

Genesis scoorde de meeste hits na zijn vertrek. Drummer Collins nam de plek van voorman Gabriel over. Hij zong wereldhits als I Can't Dance, Invisible Touch, Land Of Confusion en Jesus He Knows Me. Ook Mama en Follow You Follow Me zijn bekende nummers van Genesis, die steevast hoge noteringen in de Top 2000 behalen.

Ondanks het succes zonder Gabriel bleef de band zijn invloed erkennen. Zo werd het laatste nummer met hem als voorman, The Carpet Crawlers, als afsluitende plaat verwerkt in de jubileumtournee van 2007.