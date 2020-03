De leden van de Britse formatie The Prodigy hebben woensdag een eerbetoon gebracht aan Keith Flint, de leadzanger die precies een jaar geleden om het leven kwam. Medebandleden Liam Howlett en MC Maxim zeggen in een bericht op Instagram Flint nog elke dag te missen.

De twee bandleden delen een reeks van zes foto's van Flint en henzelf. "Er is alweer een jaar verstreken sinds je ons hebt verlaten. We missen je nog elke dag, je licht schijnt nog sterk."

"Je zal altijd hier met ons zijn, want je weet - we leven altijd voort."

De 49-jarige Flint werd op 4 maart dood gevonden in zijn woning in de buurt van Londen. De zanger maakte zelf een einde aan zijn leven. Alle optredens van The Prodigy werden afgezegd. Onduidelijk bleef of de groep überhaupt nog verder zou gaan.

Eind augustus maakten zij bekend weer de studio in te duiken. Het is nog niet bekend wanneer hun nieuwe muziek verschijnt.

The Prodigy werd in het begin van de jaren negentig bekend en brak wereldwijd door met nummers Breathe en Firestarter. Flint, die zich eerst als danser bij de groep voegde en later het vocale gedeelte van de band voor zijn rekening nam, viel op door zijn opvallende kapsels, gekleurde lenzen en piercings.

Denk jij aan zelfmoord? Je bent niet alleen. Neem contact op met 113 Zelfmoordpreventie via www.113.nl of bel naar 0900-0113.