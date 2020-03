De Britse band Genesis is weer bij elkaar en gaat op tournee door het Verenigd Koninkrijk, zo hebben de leden woensdagochtend bekendgemaakt bij BBC Radio 2. De reünie was een natuurlijk proces, zegt de band waarvan de leden naar eigen zeggen altijd bevriend zijn gebleven.

Zanger Peter Gabriël, die de groep in 1975 verliet, zal geen onderdeel uitmaken van de reünie. De concertreeks die nu op de planning staat, vindt plaats in november en december in het Verenigd Koninkrijk en Ierland. Het eerste optreden is op 16 november in Dublin.

"Het is een goed moment", zegt bassis en gitarist Mike Rutherford over hun reünie. "Phil is de laatste paar jaar aan het toeren en zijn zoon Nick verzorgde tijdens die show de drums, dus toen kwam een reünie ter sprake. We zijn nog goed bevriend, fit en daarom doen we dit."

Collins zal tijdens de shows wegens gezondheidsproblemen niet meer drummen en neemt dus enkel de zang voor zijn rekening. Hij kampte sinds 2002 met een rug- en armblessure, veroorzaakt door zijn live-optredens. In 2015 onderging de Brit een rugoperatie.

Zijn zoon Nick zal de drums tijdens de Genesis-tour spelen. "Als hij wil, speelt hij een beetje zoals ik", zegt Collins over zijn zoon. "Ik ben als zijn vader een van zijn invloeden."

Band verkocht meer dan honderd miljoen platen

Het laatste optreden van Genesis was ter ere van het veertigste jubileum van de band, in 2007. Collins, toetsenist Tony Banks en Rutherford waren maandag al te zien op een foto op Instagram, met als bijschrift "En toen waren er drie". Dat is een verwijzing naar het album And Then There Were Three.

De Britse rockband heeft sinds het in 1969 uitgebrachte debuutalbum From Genesis to Revelation wereldwijd meer dan honderd miljoen platen verkocht. De band scoorde hits met onder andere de nummers I Can't Dance, Invisible Touch, Land of Confusion en Jesus He Knows Me.

In 2018 vertelde Collins al aan muziektijdschrift Rolling Stone dat hij zou openstaan voor een Genesis-reünie, als zijn zoon Nicholas, destijds zeventien jaar oud, mee zou gaan om te drummen. Door een zenuwbeschadiging is hij daar zelf niet meer toe in staat. "Ik kan me niet voorstellen hoe het zou zijn als ik zelf niet meer zou drummen, maar alles is mogelijk", zei hij toen.