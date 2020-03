OG3NE meldt dinsdag op Instagram dat de zingende zussen hun optredens in Schiedam, Drachten en Tiel moeten verzetten vanwege de gezondheid van Amy.

Zaterdag liet de groep al weten dat de show van die avond in Bussum niet door kon gaan omdat Amy zich moest focussen op haar gezondheid. Door een aangeboren afwijking heeft zij maar één long en bovendien heeft ze last van astma.

De zussen hoopten zaterdag dat Amy weer op tijd beter zou zijn voor de optredens in Schiedam, Drachten en Tiel, maar dat blijkt niet het geval. "Helaas moeten we nu concluderen dat ze nog niet in staat is om 2,5 uur per avond te kunnen spetteren in het theater", luidt het bericht.

OG3NE wil alle fans dezelfde show kunnen voorschotelen en dat is volgens de groep alleen mogelijk als ze op volle sterkte zijn. "Samen met Amy hebben we besloten dat we willen gaan voor gezondheid en dat dat prioriteit nummer één is."

Amy probeert onder begeleiding van haar arts weer uit te rusten en beter te worden. De optredens zullen opnieuw worden ingepland; alle gekochte kaarten blijven geldig.