Deborah Dugan, directeur van de organisatie die de Amerikaanse Grammy Awards uitreikt, is na beschuldigingen van wangedrag definitief uit haar functie gezet. De organisatie gaat de komende dagen op zoek naar een vervanger, meldt Variety maandag.

De Recording Academy, de organisatie achter de muziekprijzen, maakte het nieuws over de positie van Dugan bekend via een brief aan de leden. Dugan was vijf maanden directeur en was de eerste vrouw in die positie.

In januari werd Dugan met administratief verlof gestuurd na beschuldigingen van wangedrag. Een vrouwelijk Academy-lid zou een formele aanklacht tegen de directeur hebben ingediend. Verdere details zijn niet bekend.

Dugan ontkent de aantijgingen. De 61-jarige Amerikaanse diende via een advocaat een klacht in over haar verlof en deed onthullingen over de in haar ogen corrupte gang van zaken rond het toewijzen van Grammy Awards.