Muzikant Wouter Hamel vindt dat in zijn geval 'songwriter' een belangrijke toevoeging is op de wijze waarop mensen hem muzikaal kwalificeren. Omdat Hamel zelf muzieknummers schrijft, dekt de kwalificatie 'muzikant' de lading niet, zegt de jazz- en popzanger dinsdag in het NPO Radio 1-programma Miss Podcast.

"Er zijn heel veel muzikanten die niets schrijven", aldus Hamel. "Maar ik vind schrijven toch wel de helft van mijn werk."

In 2007 bracht Hamel zijn eerste album uit, Wouter Hamel. Zijn derde album Lohengrin baseerde de 42-jarige zanger en songwriter, net als de twee voorgangers met eigen composities, op zijn jeugd in de hofstad.

Hamel schrijft naar eigen zeggen betere liefdesliedjes als zijn liefdesleven niet helemaal op orde is. "Dan bereik ik een beter spanningsveld in mijn teksten", aldus de songwriter die, na Boystown uit 2019, weer bezig is met een nieuw minialbum. Dit richt hij speciaal op de Aziatische markt, maar het album komt ook in Nederland uit.