De Jeugd Van Tegenwoordig zal samen met het Metropole Orkest op dinsdag 19 mei een show geven in de Melkweg Amsterdam. Het orkest en de concertzaal organiseren die week vier verschillende optredens wegens hun respectievelijk 75- en 50-jarige bestaan.

"De Jeugd Van Tegenwoordig en het Metropole Orkest zullen samen op 19 mei uw wereld voor altijd veranderen", schrijft groepslid Willie Wartaal op Instagram. "Unieke situatie."

Onder de noemer Metropole Orkest XXL vieren het orkest en de Melkweg dat ze 75 en vijftig jaar bestaan. Andere artiesten die tussen 18 en 21 mei met het orkest optreden zijn Cory Henry, Sohn en Cory Wong.

Kaarten voor de shows zijn per direct verkrijgbaar.

De Jeugd Van Tegenwoordig werd in 2005 bekend met de hit Watskeburt?! Later volgden bekende nummers als Sterrenstof, Get Spanish, Hollereer en De Formule. De groep sleepte meerdere 3FM Awards in de wacht, evenals een Edison en de Popprijs.