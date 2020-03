Frank Dane, Barend van Deelen, Jo van Egmond, Kees Tol en Mental Theo zullen Coen Swijnenberg vervangen tijdens het Das Coen und Sander Fest in de Jaarbeurs in Utrecht. De Radio 538-dj zit sinds enkele maanden ziek thuis en kan vrijdag niet aanwezig zijn bij de show.

"Ik ga m'n maatje Coen natuurlijk enorm missen bij Das Coen und Sander Fest, maar ik ben enorm blij met de hulp van onze vrienden van de show", zegt Sander Lantinga in een verklaring. "We gaan er met z'n allen een onvergetelijke avond van maken. Juist voor Coen, want dat is ook wat hij het liefste wil."

De 538-dj's en 'vrienden van de show' zullen daarom naast Lantinga op 6 maart op het podium staan in Utrecht.

In november liet Swijnenberg weten tijdelijk te stoppen als radiopresentator. Wat Swijnenberg mankeert, is nog niet bekendgemaakt. "Coen heeft even wat rust nodig", vertelde zijn collega Lantinga. Een paar weken later deelde Swijnenberg op Twitter "dat het momenteel niet zo lekker gaat".

"De batterij is leeg en mijn lijf heeft flink aan de noodrem getrokken", luidde Swijnenbergs verklaring op Twitter. "Al wil ik nog zo graag, het gaat simpelweg even niet."

Das Coen und Sander Fest werd in 2010 voor het eerst georganiseerd. Op het winter- en bierfeest komen jaarlijks enkele duizenden mensen af. Voor de derde keer wordt het feest in de Jaarbeurs in Utrecht gehouden. Eerdere edities waren in de toenmalige Heineken Music Hall in Amsterdam.