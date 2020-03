Lady Gaga brengt op 10 april haar nieuwe album uit. De zangeres vertelt op Twitter dat de plaat Chromatica gaat heten.

Lady Gaga maakte vorige week haar rentree met de nieuwe single Stupid Love, waarmee ze terugkeert naar de elektronische popmuziek.

Het recentste album van de Amerikaanse zangeres, Joanne, verscheen in 2016. Daarna was ze als actrice te zien in de film A Star Is Born. Voor de soundtrack van de film, het duet Shallow met Bradley Cooper, won ze een Oscar.

Lady Gaga brak in 2009 door met hits als Just Dance, Poker Face en Paparazzi. Ze bracht tot nu toe vijf albums uit en behaalde grote successen met liedjes als Born This Way, Bad Romance en Telephone.

Lady Gaga trad in januari 2018 voor het laatst in Nederland op: de zangeres stond toen met haar Joanne-wereldtour in de Ziggo Dome in Amsterdam.