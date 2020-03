The Kik zal in november 2020 een show in Ahoy geven, samen met een orkest. De band stond in november vorig jaar ook in de Rotterdamse concertzaal, maar speelde toen alleen nummers van Boudewijn de Groot. Dit keer brengt The Kik ook nummers uit eigen repertoire ten gehore.

Ook zal de band, bekend van nummers als Simone, repertoire spelen van hun album met Armand en van de cd Hertaalt!, dat Nederlandse versies van Engelstalige hits bevat.

Van Raven stond vorig jaar voor het eerst in Ahoy en speelde met zijn band en orkest de albums Voor de overlevenden en Picknick van Boudewijn de Groot. Hij geniet hier naar eigen zeggen nog steeds van na.

"Aan het einde van de avond kon ik niks anders zeggen dan 'tot volgend jaar allemaal', want het gevoel dat door je heen stroomt als je optreedt in dit muziekpaleis wil je keer op keer herbeleven en nooit meer kwijtraken. En daarom gaan we 'm weer doen dit jaar, wederom met ons fantastische orkest."

The Kik, bestaande uit frontman Dave von Raven, Arjan Spies, Marcel Groenewegen, Paul Zoontjens en Ries Doms, werd in 2011 opgericht. Op 14 februari 2020 kwam hun vierde studioalbum Jin uit. Dit jaar speelt The Kick met zijn orkest op Pinkpop.

De kaartverkoop voor de show op 7 november start op zaterdag 7 maart om 10.00 uur.