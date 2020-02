Met nummers als Poep In Je Hoofd, van de band De Raggende Manne stond Bob Fosko bekend als een luidruchtige zanger die intense teksten zong. Bij een iets jonger publiek is de vrijdag op 64-jarige leeftijd in Amsterdam overleden zanger echter misschien nog wel bekender als de stem van de gabber uit het nummer Gabbertje, maar Fosko was ook als acteur bekend.

Fosko werd op 4 oktober 1955 geboren in het Utrechtse Baarn. In Utrecht studeerde hij later af aan de Academie voor Expressie. Ondanks dat hij bij het Nederlandse publiek voornamelijk bekend is als zanger, acteerde hij ook en was hij veelvuldig op het toneel en op televisie te zien.

Zo speelde hij onder meer in de komische serie Jiskefet en had hij een rol in het bekende Sinterklaasjournaal. Ook kenden sommigen Fosko van de bijdrage die hij leverde aan commercials van Cup-a-Soup. Het was zijn stem die in de reclames te horen was. "Vier uur Cup-a-Soup, dat zouden meer mensen moeten doen."

Als muzikant was Fosko vooral bekend als leadzanger van de band De Raggende Manne. De band werd in 1988 gevormd. De Raggende Manne werden in de jaren negentig bekend met nummers als Poep In Je Hoofd en Ik Vind Je Leuk.

Ook was hij onderdeel van de groep Hakkûhbar, die in 1996 werd opgericht en bekend is van het nummer Gabbertje. De formatie bestond uit Fosko, Ruben van der Meer, Bart Vleming, Ewart van der Horst en Ad de Feyter. De groep behaalde met Gabbertje een hit.

Bob Fosko met zijn dochter Ella Wonder. (Foto: BrunoPress)

Fosko maakte ook politieke liederen

Fosko schreef tevens een aantal liederen voor de SP. Zo zong hij samen met Nico Brandsen in 2004 het nummer Een Mens Is Meer. Ook schreef Bosko het lied Hotel Verdonk. In dit nummer sprak hij zich uit tegen oud-minister Rita Verdonk. Hij verweet haar niet empatisch genoeg te zijn.

De overleden zanger ontving in 2019 nog de Gouden Tomaat, de hoogste onderscheiding van de politieke partij. Hij ontving de prijs vanwege alle liederen die hij voor de SP schreef. Fosko schreef ook een nummer over de verkiezingen voor het Europees Parlement, genaamd: Stuur Een Waakhond Naar Brussel.

Zanger was niet bang voor de dood

Bij de toen 62-jarige Fosko, werd er in het begin van 2019 slokdarmkanker geconstateerd. Later bleek de kanker ook uitgezaaid te zijn naar zijn hoofd. Ondanks dat Fosko ernstig ziek was, zei hij in januari 2019 in gesprek met de Volkskrant niet bang te zijn voor de dood.

"Mijn leven is op dit moment natuurlijk heel onzeker, ik weet niet hoelang ik nog heb", vertelde de zanger toen. Op het moment van dat interview was Fosko op vakantie met zijn gezin.

Hij zei toen: "Ik had wel een beetje melancholieke gevoelens toen we hiernaartoe reden, omdat ik weet dat het... ja, binnenkort toch wel afgelopen is. Voor wat er met mij gaat gebeuren, ben ik niet zo bang. Maar ik realiseer me wel dat ik afscheid moet nemen van mensen die me dierbaar zijn, en vice versa."