Verschillende artiesten zoals zangeressen Halsey en Avril Lavigne hebben hun shows in Zwitserland moeten uitstellen vanwege maatregelen die door de Zwitserse overheid zijn genomen na de uitbraak van het coronavirus.

De Zwitserse overheid maakte vrijdag bekend dat alle evenementen waar meer dan 1.000 mensen aanwezig zijn voorlopig geschrapt of uitgesteld worden.

Avril Lavigne laat op Facebook weten "erg teleurgesteld" te zijn dat haar optreden in de Samsung Hall in de Zwitserse stad Zürich niet door kan gaan. "Het spijt me heel erg maar ik heb geen invloed op de beslissing," aldus de Amerikaanse zangeres.

Volgens Lavigne zijn er nog pogingen gedaan om het concert te verplaatsen, maar in haar bericht op Facebook laat de zangeres weten: "Helaas is dat niet mogelijk voor deze tour". Ze zegt te hopen dat ze snel weer naar Zwitserland terug kan keren voor een optreden.

Naast de concerten van Halsey en Lavigne wordt ook het concert van de Deense singer-songwriter Agnes Obel in Zürich verplaatst. De maatregel is in ieder geval tot 15 maart van kracht. Mensen die kaarten hebben voor een van de geschrapte optredens kunnen contact opnemen met de aanbieder van de tickets.