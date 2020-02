Niall Horan, ook bekend van de jongensgroep One Direction, heeft vrijdag de concertdata van zijn Nice to Meet Ya-wereldtournee aangekondigd. De 26-jarige Ierse zanger staat op zaterdag 17 oktober in de Amsterdamse Ziggo Dome.

Horan geeft de show in het kader van zijn nieuwe album Heartbreak Weather, de opvolger van zijn debuutalbum Flicker uit 2017. Muziektijdschrift Rolling Stone nam zijn nieuwste cd op in de lijst van meest veelbelovende albums van 2020.

De zanger verkocht met de succesvolle groep One Direction meer dan tachtig miljoen albums en begon in 2016 zijn solocarrière met nummers als This Town en Slow Hands. Zijn debuutalbum behaalde in twintig landen de platina status.

De kaartverkoop voor zijn show start op vrijdag 6 maart om 10.00 uur.