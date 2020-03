Nu het coronavirus zich uitbreidt, zien steeds meer artiesten zich genoodzaakt optredens af te zeggen. Een overzicht van alle concerten buiten Nederland die niet doorgaan.

Dotan

Dotan zou op 16 maart zijn tour starten in Toronto, Canada. Omdat Dotan uit Nederland komt, kan hij straks vanuit Toronto niet reizen naar de Amerikaanse steden Vienna en New York, waar hij ook een show gepland had staan. Amerika laat momenteel geen reizigers afkomstig uit Europa toe wegens de maatregelen rond het coronavirus. Hij maakt later bekend op welke data de shows opnieuw worden ingepland.

Kensington

Ook Kensington zegt hun tour af. De band had in totaal zeven shows gepland in onder meer Boedapest, Praag en Wenen. Ze laten in een bericht op Instagram weten dat hun concerten nu worden gepland in oktober. Voor shows in Berlijn en Hamburg wordt nog een vervangende datum gezocht.

André Rieu

André Rieu heeft zijn concerten in Amerika afgelast vanwege het coronavirus. Hij zou tussen 13 en 22 maart acht keer optreden in grote zalen. Rieu was al in de Verenigde Staten, omdat zijn concerten komende week zouden plaatsvinden. Hij zegt: "De gezondheid van onze geliefde fans, muzikanten en medewerkers is altijd onze topprioriteit. Hoewel we het heel jammer vinden dat we niet voor jullie kunnen optreden, vinden we het op dit moment belangrijker om jullie te beschermen." Momenteel zoekt het management nieuwe datums voor een tournee door de VS. In totaal zijn er 70.000 kaartjes verkocht.

Maroon 5

Maroon 5 heeft ervoor gekozen om concerten in Argentinië en Colombia op 12 en 14 maart niet te laten doorgaan. "We vinden het heel jammer dat we onze fans moeten teleurstellen en beloven dat we terugkomen."

My Chemical Romance

De Amerikaanse rockband My Chemical Romance liet 12 maart in een tweet laten weten de aankomende shows op Download Festival en Dirty Honey Festival, die eind maart zouden plaatsvinden, af te gelasten. "De promoter van onze shows in Japan stelde voor om de shows uit te stellen vanwege de gezondheid van de toeschouwers en wij hebben besloten gehoor te geven aan dat advies", laat de band weten. De band zou aanvankelijk pas naar buiten treden met het nieuws als er vervangende datums waren gevonden, maar het was al gelekt. De shows in Australië lijken vooralsnog door te gaan.

My Chemical Romance bij de NME Awards in 2011. (Foto: BrunoPress)

Pixies

Pixies, bekend van onder meer Where Is My Mind, heeft besloten om het Australische deel van hun concertreeks uit te stellen. Er stonden nog shows gepland tussen 12 en 17 maart. "Het was een ontzettend moeilijke beslissing", laat de band in een verklaring weten, "maar de gezondheid van onze fans is altijd onze topprioriteit." Binnenkort worden nieuwe datums bekendgemaakt. Mensen die al een kaartje in het bezit hebben kunnen deze bewaren voor wanneer de band wel in Australië is, of geld terugkrijgen bij het verkooppunt.

Bikini Kill

Punkband Bikini Kill, die doorbrak in de jaren negentig als onderdeel van het riot grrrl-genre, heeft op Facebook laten weten de shows in het noordwesten van de Verenigde Staten te annuleren. De concerten zouden in maart plaatsvinden. "We zijn extreem teleurgesteld, en proberen zo snel mogelijk nieuwe datums te vinden", laat de band weten. Bikini Kill hoopt de tournee weer te hervatten in mei.

Bikini Kill tijdens een optreden in de Brixton Academy in Londen, 2019. (Foto: BrunoPress)

Pentatonix

De Europese tournee van de Amerikaanse a-capellagroep Pentatonix gaat niet door. Dat betekent dat de shows die op 28 maart en 2 april gegeven zouden worden in AFAS Live ook komen te vervallen, zo laat concertorganisator Mojo weten. Momenteel wordt gezocht naar nieuwe data. Mensen met een kaart kunnen deze houden voor de nieuwe data of hun geld terugkrijgen.

Altin Gün

De Nederlands-Turkse band Altin Gün maakt via Facebook bekend de tournee rondom het muziekfestival Coachella, dat verplaatst is naar de weekenden van 9 tot en met 11 oktober en 16 tot en met 18 oktober, te annuleren. "We proberen onze tournee opnieuw in te plannen rondom de nieuwe data voor Coachella, in oktober", aldus de band, die in 2019 voor een Grammy werd genomineerd in de categorie wereldmuziek.

Rowwen Hèze

Rowwen Hèze kan woensdag 11 maart niet optreden in het Oostenrijkse Kirchberg, vertelt accordeonist Tren van Enckevort op de Instagram van de band. "Het is een beetje onwerkelijk. Ik zit al een paar dagen in Kirchberg, hopende op het optreden van morgen. Maar dat mag helaas niet doorgaan in verband met het coronavirus. We vinden het allemaal heel erg shit. Ik had heel erg graag opgetreden, ook voor alle fans die hier zijn." In Oostenrijk worden als maatregel tegen verspreiding van het coronavirus evenementen met meer dan 500 bezoekers geannuleerd.

Nightwish

De Finse metalband Nightwish heeft het Chinese deel van de tournee afgelast. De band, waarvan de Nederlandse zangeres Floor Jansen frontvrouw is, heeft in een verklaring laten weten dat de shows, die in april zouden plaatsvinden, "helaas niet door kunnen gaan". Binnenkort maakt de groep nieuwe datums bekend: de band zal vooralsnog in oktober in China spelen.

De Finse band Nightwish met zangeres Floor Jansen tijdens een optreden in Manchester eind 2018. (Foto: BrunoPress)

Miley Cyrus

Miley Cyrus heeft aangekondigd niet langer naar Australië af te reizen voor een benefietconcert op 13 maart na de bosbranden van de afgelopen maanden. De zangeres zegt het advies van de autoriteiten te volgen. "Ik ben diep teleurgesteld, maar ik moet doen wat het beste is voor de gezondheid van mijn band en team", aldus Cyrus. Ze belooft wel nog een donatie te doen voor de slachtoffers van de bosbranden.

Pearl Jam

De Amerikaanse rockband Pearl Jam heeft bekendgemaakt dat zij het eerste gedeelte van hun Gigaton Tour in Noord-Amerika afzeggen. In totaal gaan er zeventien shows, waarvan de eerste gepland stond op 18 maart, niet door. Het is de bedoeling dat de concerten op een later moment weer worden hervat.

Pearl Jam, met frontman Eddie Vedder, heeft het eerste gedeelte van de Gigaton Tour in Noord-Amerika afgezegd. (Foto: BrunoPress)

Justin Bieber

Justin Bieber zegt weliswaar geen concerten af, maar TMZ schrijft dat zijn tournee door de Verenigde Staten en Canada wel een stuk kleinschaliger wordt vanwege het coronavirus. De zanger heeft een aantal van zijn optredens naar kleinere podia verplaatst om er zeker van te zijn dat de zalen wel vol komen. De zanger zou bang zijn dat mensen afzien van een bezoekje uit angst voor verdere verspreiding.

Andrea Bocelli

De concerten van Andrea Bocelli in Parijs en Antwerpen op 19 en 21 maart zijn voorlopig verplaatst naar begin juni. De reden is dat bijeenkomsten met meer dan vijfduizend personen niet door mogen gaan van de Franse overheid. Zijn concert in Parijs komt daarmee te vervallen en dat heeft ook "logistieke en productionele impact" op zijn Belgische show, aldus organisator Gracia Live.

Avril Lavigne

Zangeres Avril Lavigne moet haar optredens in Milaan (16 maart) en Parijs (26 maart) afzeggen, vanwege beslissingen vanuit de Italiaanse en Franse overheid. Eerder liet ze al op Twitter weten dat het Aziatische deel van de Head Above Water World Tour geen doorgang kon vinden. "Alsjeblieft allemaal, zorg voor jezelf en blijf gezond. Jullie zijn in mijn gedachten en gebeden en we hopen binnenkort nieuwe data aan te kondigen", sluit ze haar bericht af.

Andrew Lloyd Webber

Musicalcomponist Andrew Lloyd Webber heeft bekendgemaakt dat de première van zijn nieuwe musical Cinderella wordt uitgesteld. De reeks voorstellingen in het Gillian Lynne Theatre in Londen begint nu op 9 oktober. De officiële première is van 28 augustus naar 28 oktober verplaatst. "Gezien de omstandigheden in de wereld leek een latere datum ons verstandig", aldus de componist in een verklaring.

Louis Tomlinson

De voormalig One Direction-zanger heeft zijn optreden in het Italiaanse Milaan op 11 maart afgezegd vanwege het virus. "Ik had er veel zin in om mijn tour naar Milaan te brengen, maar de gezondheid en veiligheid van mijn fans is veel belangrijker dan wat dan ook", aldus Tomlinson.

Zanger Louis Tomlinson heeft zijn optreden in Milaan afgezegd. (Foto: BrunoPress)

Tomorrowland Winter

De wintereditie van Tomorrowland, die tussen 14 en 21 maart gehouden zou worden in het wintersportgebied Alpe d'Huez, gaat niet door. De organisatie schrijft op Instagram dat de Franse overheid heeft besloten om het festival te annuleren. "De overheid neemt drastische maatregelen met betrekking tot het coronavirus en daarom zijn verschillende grote evenementen afgelast." Onder anderen Martin Garrix, Armin van Buuren, Afrojack, Steve Aoki en Sunnery James & Ryan Marciano zouden er draaien.

Mariah Carey

De Amerikaanse zangeres zou op 10 maart in Honolulu optreden, maar laat via Twitter weten dat dat concert niet door kan gaan. Carey schrijft dat internationale reisrestricties ertoe hebben geleid dat ze de veiligheid van bezoekers in heroverweging heeft moeten nemen. Ze laat daarnaast weten dat ze haar optreden uitstelt tot november.

Alain Clark

Alain Clark, die in april en mei meerdere optredens zou geven in China, zal voorlopig niet afreizen naar het land. Aan NU.nl laat de zanger weten dat er vanuit de organisatie in China is besloten dat de shows geannuleerd worden. Mogelijk worden de optredens in oktober hervat.

Wolf Parade

De Canadese indieband Wolf Parade kondigde maandag 2 maart aan de geplande concerten in Europa te schrappen. De band zou eigenlijk die avond in het Utrechtse TivoliVredenburg spelen. "Het zou gevaarlijk en riskant zijn om op dit moment op tournee te gaan", zei de band op Twitter. Ook lieten ze weten dat fans beter hun geld terug kunnen vragen. "We zijn bezig om nieuwe datums te plannen, maar die zijn nog niet bekend."

Iris Kroes

Voormalig Voice of Holland-winnares Iris Kroes is zondag 1 maart niet afgereisd naar Japan, waar de harpiste enkele shows zou geven, zo meldt ze op Instagram. Kroes zou met het cruiseschip de Westerdam naar het Aziatische land reizen, maar deze reis is geannuleerd en dus gaan ook haar concerten niet meer door.

BTS

De Zuid-Koreaanse boyband BTS heeft verschillende concerten in Zuid-Korea afgezegd vanwege het coronavirus. Het gaat om optredens op 11, 12, 18 en 19 april in hoofdstad Seoel. "We konden niet anders dan deze concerten afzeggen", aldus de band. "We hopen dat jullie begrijpen dat deze beslissing is genomen na zorgvuldig beraad." Fans die een kaartje hadden, hebben meteen hun geld teruggekregen. Ook K-popgroep Seventeen heeft concerten in Azië, en ook Europa, afgezegd.

'We konden niet anders dan deze concerten afzeggen', aldus BTS. (Foto: BrunoPress)

Green Day

De Amerikaanse rockband Green Day heeft alle concerten in Azië die op het programma stonden afgezegd. "We weten dat het verschrikkelijk is, en wij keken enorm uit naar deze optredens, maar bewaar je tickets, want we kondigen binnenkort nieuwe data aan." Green Day zou vanaf maart optreden in onder meer Singapore, Bangkok, Manilla, Taipei, Hongkong en Tokio.

Stormzy

De Britse rapper Stormzy kondigde een paar weken geleden al aan dat hij het Aziatische gedeelte van zijn tournee afzegt. "Ik zag er erg naar uit om op te treden in uitverkochte zalen, maar vanwege alle zorgen rond het coronavirus ben ik helaas genoodzaakt dit onderdeel van mijn tournee uit te stellen", schreef de rapper op zijn inmiddels verwijderde Twitter-account. Stormzy had optredens gepland in onder meer Singapore, Tokio en Seoel.

Volg de laatste ontwikkelingen rond het virus in ons liveblog.