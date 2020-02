Nu het coronavirus zich uitbreidt, zien steeds meer artiesten zich genoodzaakt optredens af te zeggen. Een overzicht.

Volg de laatste ontwikkelingen rond het virus in ons liveblog.

BTS

De Zuid-Koreaanse boyband BTS heeft verschillende concerten in Zuid-Korea afgezegd vanwege het coronavirus. Het gaat om optredens op 11, 12, 18 en 19 april in hoofdstad Seoel. "We konden niet anders dan deze concerten afzeggen", aldus de band. "We hopen dat jullie begrijpen dat deze beslissing is genomen na zorgvuldig beraad." Fans die een kaartje hadden, hebben meteen hun geld teruggekregen. Ook K-popgroep Seventeen heeft concerten in Azië, en ook Europa, afgezegd.

Green Day

De Amerikaanse rockband Green Day heeft alle concerten in Azië die op het programma stonden afgezegd. "We weten dat het verschrikkelijk is, en wij keken enorm uit naar deze optredens, maar bewaar je tickets, want we kondigen binnenkort nieuwe data aan." Green Day zou vanaf maart optreden in onder meer Singapore, Bangkok, Manilla, Taipei, Hongkong en Tokio.

Stormzy

De Britse rapper Stormzy kondigde een paar weken geleden al aan dat hij het Aziatische gedeelte van zijn tournee afzegt. "Ik zag er erg naar uit om op te treden in uitverkochte zalen, maar vanwege alle zorgen rond het coronavirus ben ik helaas genoodzaakt dit onderdeel van mijn tournee uit te stellen", schreef de rapper op zijn inmiddels verwijderde Twitter-account. Stormzy had optredens gepland in onder meer Singapore, Tokio en Seoel.