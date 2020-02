Elke vrijdag ververst muziekstreamingdienst Spotify de afspeellijst New Music Friday, met daarin een groot deel van de nieuwe singles die nationale en internationale artiesten uitbrengen. NU.nl zet een aantal opvallende releases op een rij.

Lady Gaga - Stupid Love

Lady Gaga was het afgelopen jaar helemaal terug in de schijnwerpers na het succes van de film A Star Is Born, waar ze een hoofdrol in speelt. De zangeres won een Oscar voor de soundtrack Shallow. Naast een concertreeks in Las Vegas, werkte de Amerikaanse de afgelopen maanden aan haar zesde album, waar nu de eerste single Stupid Love van verschijnt. Op de plaat keert ze terug naar de dansbare popliedjes uit de begindagen van haar carrière.

Beluister het nummer hier

217 Video Lady Gaga - Stupid Love

Lil' Kleine - Joanne

Lil' Kleine brengt op 3 april zijn nieuwe album Jongen van de Straat uit. Daarop staat ook zijn nieuwe single Joanne. De rapper schrijft op Instagram dat hij zijn "hele hart erin heeft gestopt". Lil' Kleine is vrijdagavond voorlopig voor het laatst te zien als coach in The voice of Holland. Geen van zijn kandidaten wist de finale te halen.

Beluister het nummer hier

Mabel - Boyfriend

De Britse zangeres Mabel beleefde in 2019 haar internationale doorbraak met de grote hit Don't Call Me Up. Ze bracht vervolgens haar debuutalbum High Expectations uit en werkte samen met Tiësto voor het lied God Is A Dancer. De dochter van zangeres Neneh Cherry en producent Cameron McVey brengt nu haar nieuwe single Boyfriend uit.

Beluister het nummer hier

Justin Timberlake & SZA - The Other Side

Justin Timberlake scoorde in 2016 een grote hit met het lied Can't Stop The Feeling, de soundtrack van de animatiefilm Trolls, waarvoor de zanger ook een van de stemmen inspreekt. Op 22 april verschijnt de opvolger Trolls World Tour en Timberlake mocht wederom een themanummer opnemen. Ditmaal doet hij het niet alleen: samen met de Amerikaanse r&b-zangeres SZA zingt hij The Other Side.

Beluister het nummer hier

Davina Michelle - Beat Me

Op 3 mei vindt in Zandvoort de eerste Formule 1-race in Nederland sinds 1985 plaats en dat is voor Davina Michelle genoeg reden een nieuwe single uit te brengen. Samen met Sebastiaan Brouwer schreef ze het lied Beat Me, dat gaat over "hoe je met hard werken, met vallen en opstaan, het onmogelijke kan realiseren". Beat Me is het officiële themalied van de Grand Prix.

Beluister het nummer hier