Lil' Kleine, die eigenlijk eind september 2019 met een nieuw album zou komen, zal de plaat nu op 3 april 2020 uitbrengen. De rapper maakt donderdag in RTL Boulevard bekend dat zijn nieuwe cd Jongen van de straat gaat heten.

"Nu het allemaal goed gaat in mijn leven, is het leuk om daarnaar terug te gaan", vertelt de rapper over de titel van zijn nieuwe album. Vrijdag verschijnt de eerste single Joanne en verder staan er op de cd ook samenwerkingen met Ronnie Flex en Frenna.

In een bericht op Instagram deelde de 25-jarige rapper in augustus dat hij een perfectionist is en dat hij daarom toch nog wat extra tijd wilde nemen voor zijn nieuwe album.

"Je kan beter lang over iets doen zodat het goed is, dan dat je kort over iets doet en dat het slecht is. Kwaliteit kost tijd", aldus Jorik Scholten, zoals de rapper echt heet.

Het album, dat eigenlijk op 20 september zou verschijnen, is het derde album van de artiest. In 2016 debuteerde hij met WOP!, een jaar later volgde Alleen.