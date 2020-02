Davina Michelle heeft een themanummer geschreven voor de Grand Prix van Nederland die op 3 mei in Zandvoort plaatsvindt.

Het lied heet Beat Me en gaat over "hoe je met hard werken, met vallen en opstaan, het onmogelijke kan realiseren", aldus de zangeres in een persbericht.

"Het 'racen' is hierin metaforisch gebruikt, maar het feit dat wij in ons kleine kikkerlandje, door onze schouders eronder te zetten, zo'n groot internationaal evenement kunnen organiseren, weerspiegelt de boodschap achter Beat Me."

Davina Michelle zingt het nummer op 3 mei voor de start van de Grand Prix, de eerste Formule 1-race in Nederland sinds 1985. Ook brengt ze het Wilhelmus dan ten gehore.

Op zowel 2 als 3 mei geeft de zangeres een optreden in de fanzone bij het evenement in Zandvoort.