Twee geplande optredens van Plácido Domingo (79) in Madrid zijn door het ministerie van Cultuur in Spanje geannuleerd, meldt The Local woensdag. Deze mededeling volgt een dag nadat de van seksueel misbruik beschuldigde operazanger openlijk zijn excuses heeft betuigd aan de betrokken vrouwen.

Het gaat om de show Luisa Fernanda, een operette waarin Domingo te zien zou zijn op 14 en 15 mei 2020. Het ministerie van Cultuur vindt de optredens niet meer gepast nu de zanger wordt beschuldigd van ongepast seksueel gedrag en "heeft uit solidariteit met de betrokken vrouwen" besloten de optreden af te gelasten.

Het is de eerste keer dat een optreden van Domingo in zijn thuisland wordt afgeblazen. Eerder trok de operazanger zich terug uit alle geplande voorstellingen van de Metropolitan Opera in New York en nam hij ontslag bij de Los Angeles Opera.

De zaak tegen Domingo kwam in september 2019 aan het rollen toen AP meldde dat meerdere vrouwen zeiden jarenlang onder druk te zijn gezet door de tenor en operazanger. Hij zou de slachtoffers, vaak aan het begin van hun carrière, gedwongen hebben seksuele handelingen bij hem te verrichten en zou hebben gedreigd hun carrières kapot te maken als ze weigerden.

Zanger neemt 'volledige verantwoordelijkheid'

De zanger liet dinsdag aan AP weten "volledige verantwoordelijkheid" te nemen voor de aanklachten tegen hem. Domingo deelde deze verklaring voordat de uitkomst van het onderzoek, dat werd aangevraagd door het American Guild of Musical Artists dat operazangers vertegenwoordigt, officieel naar buiten is gebracht.

"Ik begrijp nu dat vrouwen bang waren om zich eerlijk uit te spreken, omdat ze zich zorgen maakten over de gevolgen voor hun carrière. Hoewel dat niet mijn bedoeling is geweest, zou niemand zich ooit zo moeten voelen", aldus de zanger.

Domingo werd wereldberoemd als onderdeel van de formatie De Drie Tenoren, die hij vormde met Luciano Pavarotti en José Carreras. Hij treedt sinds eind jaren vijftig op over de hele wereld en won tientallen grote prijzen. Hij had naast zijn klassieke repertoire onder meer een grote hit met het nummer Perhaps Love, samen met zanger John Denver.