Abbey Hoes (25) maakt binnenkort haar muziekdebuut. De actrice, bekend van onder meer Verliefd op Cuba en Vals, heeft inmiddels een videoclip opgenomen die bij haar eerste single hoort.

Op Instagram vertelt Hoes woensdag dat ze afgelopen weekend in Engeland haar eigen eerste videoclip heeft opgenomen. "Boy o boy, wat spannend", vindt de actrice.

Binnen drie weken zullen haar single en de videoclip uitkomen, vertelt Hoes. "Ik kan niet wachten." Ook deelt ze de hashtag #WhileI'mHere, wat mogelijk de titel is van haar liedje.

De Gouden Kalf-winnares deed eerder een musicalopleiding en was zingend te zien en te horen in de televisieversie van de musical Petticoat. "Zingen vond ik schijteng. Ik zou mezelf geen zangeres durven noemen", vertelde Hoes destijds in het AD.