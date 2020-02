Miss Montreal bracht sinds de begindagen van haar carrière altijd Engelstalige albums uit, maar de zangeres is erachter gekomen dat ze zich in het Nederlands op een andere manier kan uiten. In gesprek met NU.nl vertelt ze dat ze zichzelf in het Engels sneller te dramatisch vond klinken.

"Engels is nu eenmaal niet mijn eerste taal, dus je vervalt sneller in het gebruik van standaarduitspraken. In het Nederlands kan ik precies op mijn manier vertellen hoe ik me voel en wat ik daarover kwijt wil", vertelt Miss Montreal.

Sanne Hans, zoals Miss Montreal eigenlijk heet, verloor vorig jaar haar stiefvader, die al vijftien jaar een relatie met haar moeder had. "De manier waarop ik zing over dat verlies had in het Engels misschien dramatischer geklonken dan ik had gewild. Ik wilde het in de muziek niet een pure tragedie maken, maar er juist iets moois uit halen."

"Ik voelde me in het Engels nooit heel comfortabel als ik bepaalde positieve of negatieve gevoelens beschreef, omdat ik het al snel te cheesy of dramatisch vond klinken. In het Nederlands ben ik handiger in het spelen met woorden, om iets bijvoorbeeld minder zwaar te laten klinken."

'Ik kon het eerst niet opbrengen om over het verlies te schrijven'

Het viel de zangeres zwaar om weer te gaan schrijven nadat haar "bonusvader" overleed. "Ik had afspraken staan, maar kon het de helft van de tijd niet opbrengen. Er was een olifant in de kamer als we zaten te schrijven over liefdesverdriet, want dat was natuurlijk helemaal niet wat ik voelde. Ik had echt tijd nodig om me te kunnen uiten over de zwaardere onderwerpen."

"Het kan zo'n geploeter zijn om teksten te maken met nieuwe mensen. Het is het ergst om na een lange dag thuis te komen met een liedje waarvan je bang bent dat het niet mooi genoeg is." De zangeres liet de nieuwe liedjes aan haar moeder horen. Zij verzekerde haar dat ze ze mooi en fijn vond. "Toen had ik pas het idee dat ik het los kon laten."

Miss Montreal leerde op haar omgeving te vertrouwen in tijden dat ze zichzelf niet fijn voelde. "Ik trek me normaal gesproken terug en wil dan niet luisteren. Dat heb ik nu wel gedaan en daar zijn voor mij briljante liedjes uit voortgekomen."

'Als Ed Sheeran contact zoekt, zing ik wel weer in het Engels'

De zangeres zegt dat de overstap naar volledig Nederlandstalig haar een enorme boost heeft gegeven als artiest. "Ik zit nu al twaalf jaar in het vak en je moet blijven vernieuwen en het leuk houden voor jezelf. Ik kan bij deze liedjes echt niet wachten om ze live te zingen, en dat voelde ik de afgelopen jaren niet altijd."

Wat het voor de toekomst betekent, weet ze nog niet precies. "Kijk, als er iemand uit Engeland, bijvoorbeeld ene Ed Sheeran, contact zoekt om samen een album te maken, dan ga ik zeker terug naar het Engels", lacht ze.

Wel geeft ze toe dat ze in het Engels onbewust vaak probeerde popmuziek te maken voor een zo breed mogelijk publiek. "Dat is best moeilijk. In Nederland is Davina Michelle een van de weinigen die dat lukt. Die is zo ver in het maken van pure popmuziek."

Hoewel de zangeres ook van deze muziekstroom houdt, merkte ze dat het enige dat haar eigen werk nog herkenbaar maakte, haar stem was. "Toen realiseerde ik me dat ik graag terug wilde naar die stoere Miss Montreal-poprocksound, opgenomen met mijn bandje in de studio."

Het eerste deel van de Nederlandstalige plaat van Miss Montreal, waar de singles Een Stap Terug en Hier op staan, verschijnt op 28 februari. Een tweede deel volgt in het najaar.