Lady Gaga brengt op 28 februari haar nieuwe single Stupid Love uit. De zangeres kondigt haar eerste nieuwe muziek sinds de soundtrack van de film A Star Is Born via sociale media aan.

Stupid Love moet de eerste single van het zesde album van de Amerikaanse popster worden. Een lied van Lady Gaga met dezelfde titel lekte in januari al uit op internet. Het is niet bekend of dit de uiteindelijke versie van de single is.

De zangeres reageerde op het uitlekken van het lied met een foto van een meisje met een bivakmuts dat naar muziek luistert. "Kunnen jullie stoppen?", schreef ze hierbij.

Lady Gaga bracht in 2016 haar recentste album (Joanne) uit. Een klein jaar later verscheen nog de single The Cure. Daarna richtte de zangeres zich op een reeks concerten in Las Vegas en nam ze de hoofdrol in de film A Star Is Born op zich. Het lied Shallow van de soundtrack, een duet met tegenspeler en regisseur Bradley Cooper, werd een grote hit en leverde ze een Oscar op.

Lady Gaga brak in 2009 wereldwijd door met hits als Poker Face, Just Dance en Paparazzi. In de jaren die volgden, wist ze successen te boeken met liedjes als Bad Romance, Born This Way en Million Reasons.