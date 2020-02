Zangeres Duffy laat dinsdagavond op Instagram aan haar volgers weten dat ze dagenlang is vastgehouden, verkracht en gedrogeerd. Het is voor het eerst in drie jaar dat de zangeres iets op haar account plaatst en met dit bericht wil ze die stilte uitleggen.

"Velen van jullie vragen zich af wat er met mij is gebeurd, waar ik was en waarom", begint Duffy haar bericht. "De waarheid is dat een aantal dagen ben gevangengehouden, waarbij ik gedrogeerd en verkracht ben."

Verder zegt de Welshe zangeres, wiens volledige naam Aimee Anne Duffy is, dat het lang heeft geduurd voor ze hersteld was en dat ze zich afgelopen zomer voor een journaliste openstelde. Het interview over wat haar de komende weken is overkomen, wordt binnenkort gepubliceerd, vertelt ze.

"Je vraagt ​​je af waarom ik er niet voor koos mijn stem te gebruiken om mijn pijn te uiten? Ik wilde de wereld niet het verdriet in mijn ogen laten zien", zegt ze in de post. "Ik vroeg me af, hoe kan ik vanuit het hart zingen als het gebroken is?"

Verder bedankt ze haar fans voor hun steun door de jaren heen en vraagt ze om privacy voor haar familie.

De zangeres brak in 2008 door met de single Mercy, van haar debuutalbum Rockferry. Het album werd platina en verkocht wereldwijd miljoenen exemplaren.