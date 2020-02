Jett Rebel vindt dat hij en zijn liveband sterk afwijken van bands die met een bandje meespelen. "Ik zou iedere avond huilend naar bed gaan." Dat zegt hij in de NU.nl-interviewreeks In de auto met.

"Ik heb een paar muzikale broeders en zusters in dit land, maar het is een uitstervend ras. Mensen realiseren zich niet hoeveel bands met een bandje meespelen. Dat lijkt dus een beetje op karaoke. Ik geef geen waardeoordeel, maar dat is gewoon iets anders dan wat wij doen. Ieder concert dat wij geven, kan anders zijn. Zelfs de nummers kunnen een andere structuur krijgen", aldus de artiest, die in het echt Jelte Tuinstra heet.

Tuinstra benadrukt dat de manier van spelen van zijn band niet de enige juiste is. "Het ene is niet beter dan het andere, maar ik zou iedere avond huilend naar bed gaan als wij met een bandje mee zouden moeten spelen. Alles ligt dan vast en als je een zaal los ziet gaan, kun je niet zeggen: 'Het publiek wil dit, laten we linksaf gaan!'"

"Maar ik wil niet dat het overkomt alsof ik iets tegen Nederland heb of dat ik Nederland mijn rug toekeer. Ik voel me ook niet beter dan andere mensen, dat is totaal niet wat ik wil zeggen. Ik doe gewoon iets compleet anders."

'Ik voel me zo begrepen door mijn fans'

Daarnaast laat Tuinstra weten dat hij benieuwd is naar een internationale doorbraak, omdat hij zich in Nederland niet altijd in voldoende mate begrepen voelt.

"Hier heb ik de meest trouwe fans die een artiest zich zou kunnen wensen. Overal waar ik speel, staan ze vooraan en ik ken ze persoonlijk. Ik voel me zo begrepen door hen. Puur op basis van de muziek, dat is waanzinnig. Maar ik ben erachter gekomen dat ik dat begrip niet bij het grote publiek in Nederland moet gaan zoeken. Ik heb shows gespeeld in Nederland waarvan ik achteraf wist dat het, met alle respect, niet op waarde geschat werd."

Wat volgens de 29-jarige muzikant ook niet meehelpt, is dat het aanbod aan rockmuziek op Nederlandse festivals slinkt.

"Dat voelen wij rockmuzikanten allemaal. Hiphop heeft macht gegrepen, good for them. Dat is helemaal goed. Maar ik word heel vaak op festivals tussen twee rapartiesten geprogrammeerd en dat is gewoon een andere sfeer. We speelden een tijdje terug samen met De Staat in Duitsland. Dan kun je elkaar dus ook een beetje overtreffen. Maar dat gebeurt in Nederland steeds minder vaak."