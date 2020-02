Het nummer Pray for Me van The Weeknd en Kendrick Lamar zou mogelijk geplagieerd zijn. Het duo, dat het liedje maakte voor de soundtrack van de superheldenfilm Black Panther, zou delen uit het nummer Sunrise van de rockband Yeasayer hebben gebruikt.

Volgens rechtbankdocumenten die zijn ingezien door TMZ gaat het om een gedeelte dat wordt gezongen door een koor, dat bestaat uit stemmen van de bandleden van de rockband. Zij omschrijven het als stemmen die zijn gezongen "in hun hoogste register, met een pulserend vibrato".

Deze passage zouden The Weeknd en Lamar in totaal acht keer hebben gebruikt in Pray for Me en hebben bewerkt, "met als doel de plagiaat te kunnen verbergen", aldus Yeasayer.

De band vindt dat het duidelijk te horen is dat de passage uit Sunrise komt en eist daarom alle winst die is gemaakt met het nummer Pray for Me. Ook willen zij een schadevergoeding en de belofte dat het nummer niet meer verkocht of gedraaid wordt.

Zowel The Weeknd als Lamar heeft nog niet gereageerd op de aanklacht.