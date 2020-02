Operazanger Plácido Domingo heeft "volledige verantwoordelijkheid" genomen voor de aanklachten wegens seksueel misbruik tegen hem. In een officiële reactie tegenover persbureau AP biedt hij zijn excuses aan voor de pijn die hij de betrokken vrouwen heeft aangedaan.

Domingo deelde deze verklaring voordat de uitkomst van het onderzoek, dat werd aangevraagd door het American Guild of Musical Artists dat operazangers vertegenwoordigt, officieel naar buiten is gebracht. Volgens anonieme bronnen van AP tonen verhalen van 27 mensen in de operawereld aan dat er sprake is van een patroon van seksueel wangedrag.

"Ik heb de afgelopen maanden tijd genomen om over de beweringen van verschillende collega's na te denken. Ik heb er respect voor dat deze vrouwen zich zeker genoeg voelden om zich uit te spreken en ik wil dat ze weten dat ik oprecht spijt heb van de pijn die ik hen heb aangedaan", aldus Domingo.

"Ik neem de volle verantwoordelijkheid voor mijn daden en ik heb geleerd van deze ervaring. Ik begrijp nu dat vrouwen bang waren om zich eerlijk uit te spreken, omdat ze zich zorgen maakten over de gevolgen voor hun carrière. Hoewel dat niet mijn bedoeling is geweest, zou niemand zich ooit zo moeten voelen", aldus de zanger.

Domingo nam ontslag bij Los Angeles Opera

De zaak tegen Domingo kwam in september 2019 aan het rollen toen AP meldde dat meerdere vrouwen zeiden jarenlang onder druk te zijn gezet door de wereldberoemde tenor en operazanger. Hij zou de slachtoffers, vaak aan het begin van hun carrière, gedwongen hebben seksuele handelingen bij hem te verrichten en zou hebben gedreigd hun carrières kapot te maken als ze weigerden.

De operazanger trok zich vervolgens terug uit alle geplande voorstellingen van de Metropolitan Opera in New York en nam ontslag bij de Los Angeles Opera.