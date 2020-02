Danny Vera vindt zijn eigen hit Roller Coaster het moeilijkst om te zingen. De zanger heeft de neiging zijn eigen teksten te vergeten en dat is met een nummer dat iedereen mee kan zingen erg ingewikkeld.

"Omdat iedereen de tekst kent. Ik heb nogal eens dat ik de tekst niet meer weet, en dan zing ik maar wat. Maakte vroeger niet uit, want niemand kende de tekst, maar bij Roller Coaster zingen ze allemaal mee", aldus de 42-jarige zanger in gesprek met Esquire.

Roller Coaster is de grootste hit die Vera scoorde in zijn carrière. Het nummer stond lange tijd in verschillende hitlijsten en kwam op nummer vier binnen in de Top 2000 van 2019.

Hoewel Vera moeite heeft met zijn teksten, weigert hij een autocue mee te laten lopen. "Ik ben 42 en ik vind het nog leuk om alles uit mijn hoofd te zingen. Dat is de sport. Je mist ook weleens voor open goal, omdat er een graspolletje ligt. Zoiets kan gebeuren, maar dat wil niet zeggen dat je er niks van kunt."