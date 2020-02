Als aanvulling op zijn shows die Armin van Buuren in mei organiseert in de Ziggo Dome, geeft hij ook een show voor kinderen en tieners. De dj is op zaterdagmiddag 23 mei te zien met This is Blah Blah Blah, de eerste show die Van Buuren voor alle leeftijden organiseert.

"Tijdens mijn meest recente tour realiseerde ik dat mijn kinderen nog nooit de kans hebben gehad om een liveoptreden van mij te zien", vertelt Van Buuren in een verklaring over zijn speciale show.

"Ik wil graag mijn liefde voor electronic music en trance music niet alleen met mijn eigen kinderen delen, maar alle jonge fans de kans geven om een show bij te wonen en de energie te voelen die bij een show van dit formaat loskomt. Ik hoop dat het een inspiratie is voor hen om datgene te vinden waar ze zelf energie van krijgen en daardoor gelukkig te worden."

Alle fans van Van Buuren die nog geen achttien jaar zijn en daarom niet naar een reguliere show van de dj kunnen, zijn welkom op dit concert. Kinderen onder de twaalf jaar moeten wel begeleid worden door iemand van zestien jaar of ouder.

De show zal twee uur duren en rond 14.00 uur starten. Het is een beknopte versie van Van Buurens This is Me-show, die de dj op 20, 21, 22 en 23 mei geeft in de Ziggo Dome.

De kaartverkoop start zaterdag 29 februari om 12.00 uur.