De Britse band Supergrass wil, ondanks dat de bandleden weer bij elkaar zijn, geen nieuwe muziek opnemen. In de opnamestudio begon de ruzie die leidde tot hun opheffing in 2010, vertelt de band zondag in gesprek met The Guardian.

"Onze gezamenlijke aanwezigheid in de studio brak ons op", aldus leadzanger Gaz Coombes. "Voor mij voelde dat als posttraumatische stress. Waarom zou je terug willen naar de plek waar dat het ergst voelde?"

Volgens Coombes is de grote kracht van Supergrass de manische energie. "Die komt het beste tot zijn recht als we live spelen."

De bandleden van Supergrass kondigden in april 2010 aan na zeventien jaar uit elkaar te gaan. De band verwierf in 1995 bekendheid met hun debuutalbum I Should Coco, waarop de hit Alright staat.

Op 7 en 8 februari gaf Supergrass twee optredens in het Amsterdamse Paradiso.