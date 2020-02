Het nieuwe album van Bon Jovi, dat Bon Jovi 2020 gaat heten, verschijnt op 15 mei. Een maand later trapt de band het eerste gedeelte van een wereldtournee af, meldt NME zaterdag.

Bon Jovi 2020 is de eerste plaat van de rockband sinds This House is Not For Sale uit 2016. Het album zal uit tien nummers bestaan, waaronder het vrijdag uitgebrachte Limitless.

Volgens de aankondiging komen er in Bon Jovi 2020 thema's als wapencontrole, oorlogsveteranen, politiek en familiewaarden naar voren. Voorman Jon Bon Jovi voegt daaraan toe dat het over het leven, liefde en verlies gaat.

Het Amerikaanse gedeelte van de wereldtournee rondom het nieuwe album gaat in juni van start. De band begint dan in Washington en eindigt een maand later in New York. Eerder werd al bekend dat Bryan Adams bij een groot deel van die optredens ook op het podium te zien zal zijn.

Of de band dit jaar ook weer naar Nederland komt, is nog onbekend. In 2019 traden ze nog op in het Nijmeegse Goffertpark.