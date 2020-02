Countryzanger Willie Nelson komt op 24 april met het zeventigste album uit zijn carrière. De plaat gaat First Rose of Spring heten, meldt NME zaterdag

De titelsong van het album werd vrijdag uitgebracht. Op Nelsons nieuwe album zullen daarnaast nog twee andere originele nummers te vinden zijn: Blue Star en Love Just Laughed.

Zoals vaker het geval is bij Nelson, komt hij ook met covers van bekende countryplaten. Zo zingt hij een eigen versie van Toby Keith's Don't Let the Old Man In. Dat nummer was in 2018 de titelsong voor Clint Eastwoods drama The Mule.

De 86-jarige Nelson kampt de afgelopen jaren met gezondheidsproblemen, waardoor hij meerdere keren optredens heeft moeten afzeggen. Desondanks blijft hij muziek uitbrengen. Zo verscheen vorig jaar het album Ride Me Back Home.