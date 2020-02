Elke vrijdag ververst muziekstreamingdienst Spotify de afspeellijst New Music Friday, met daarin een groot deel van de nieuwe singles die nationale en internationale artiesten uitbrengen. NU.nl zet een aantal opvallende releases op een rij.

Ronnie Flex & Tabitha - Zeldzaam

In 2017 scoorde zangeres Tabitha haar eerste hit met het lied Is Dit Over, een samenwerking met Ronnie Flex. Samen maakten ze daarna het lied Red Me en nu zijn ze samen terug met het duet Zeldzaam. De zangeres die hits scoorde met Hij Is Van Mij en Moment (samenwerkingen met Kris Kross Amsterdam) treedt in april op in concertzalen in Groningen, Utrecht en Eindhoven.

The Weeknd - After Hours

De Canadese r&b-zanger The Weeknd keert op 20 maart terug met zijn vierde album: After Hours. Met de plaat begint de zanger een wereldtour, waarvoor hij op 27 oktober naar de Amsterdamse Ziggo Dome komt. The Weeknd, bekend van hits als Starboy, Can't Feel My Face en de huidige nummer één in de Top 40, Blinding Lights, brengt gelijktijdig met de aankondiging van zijn album het lied After Hours uit.

Selena Gomez - Feel Me

Het is nog amper een maand geleden dat Selena Gomez haar nieuwe album Rare uitbracht, maar de zangeres deelt nu alweer een nieuw lied dat niet op die plaat staat. De single van de Amerikaanse zangeres heet Feel Me en werd door een team van acht liedjesschrijvers gemaakt. Gomez scoorde onlangs met de ballad Lose You To Love Me haar eerste nummer 1-hit in de VS.

BTS & Sia - ON

De Zuid-Koreaanse groep BTS brengt alweer hun zevende album op de markt, waarvan er vier in het Zuid-Koreaans zijn opgenomen. De zeven zangers en rappers werkten eerder al samen met de Amerikaanse zangeres Halsey en kunnen de Australische Sia nu ook toevoegen aan hun lijstje met internationale samenwerkingen. Met haar namen ze het lied ON op, dat het album Map of the Soul: 7 afsluit.

Alanis Morissette - Smiling

Alanis Morissette komt op 1 mei met de nieuwe plaat Such Pretty Forks in the Road. De Canadese zangeres bracht hier vorig jaar al de single Reasons I Drink van uit en nu volgt het lied Smiling. Het is dit jaar 25 jaar geleden dat Morissette groots doorbrak met het album Jagged Little Pill. Op 24 februari viert ze dit met een optreden in Carré in Amsterdam en op 6 oktober keert ze terug naar de hoofdstad, voor een show in de Ziggo Dome.

