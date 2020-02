Alanis Morissette geeft op 6 oktober een optreden in de Ziggo Dome. De Canadese zangeres viert dit jaar het jubileum van haar hitalbum Jagged Little Pill.

Morissette werd in 1995 wereldberoemd dankzij het album, waar nummers als Ironic, You Oughta Know en Head Over Feet op verschenen. Ze won destijds onder meer vijf Grammy's, waaronder die voor album van het jaar. Later scoorde de zangeres onder meer hits met nummers als Thank U en Hands Clean.

De singer-songwriter start haar Europese tournee in Kopenhagen op 23 september en sluit op 22 oktober af in Parijs. De kaartverkoop voor haar show in de Ziggo Dome begint op vrijdag 28 februari om 10.00 uur.

Morissette treedt maandag 24 februari ook in Nederland op met de nummers van Jagged Little Pill. In Carré komt ze met akoestische versies van de platen op het album.