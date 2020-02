Glenn de Randamie, beter bekend als Typhoon, komt na zes jaar met een nieuw album. De nieuwe single Ogen Dicht is vanaf vrijdag voor het eerst te zien en horen. "Ik ben enorm dankbaar dat ik niet helemaal van voor af aan moet beginnen."

Typhoon trok zich begin 2018 terug. Na het verschijnen van zijn album Lobi da Basi had hij vier jaar lang alles voor zijn muziek opgeofferd. Tot het niet meer ging. Een burn-out.

Ruim anderhalf jaar lang liet de artiest zich weinig zien, en nog minder horen. Tot hij zich via kleinschalige concerten weer terugvocht naar een nieuw artistiek uitgangspunt.

Welkom terug.

"Ik voel zelfs voor dit gesprek een soort gekke spanning. Alles voelt nieuw. Ik heb echt de resetknop gedrukt, het voelt als leren lopen. Ik val telkens in een nieuwe verbazing: o ja, ik heb ook een bedrijf en ik treed ook op en ik ben ook een bekende Nederlander! Toen we vorig jaar aan het repeteren waren met de band, dacht ik ineens: hè, wie heeft dit eigenlijk verzonnen? Met een paar zwetende gasten in een kleine ruimte met veel te harde muziek aan? Hoezo? Je gaat echt alles opnieuw overdenken. Maar je kan jezelf dus ook weer opnieuw afvragen: hoe ga ik het vanaf nu inrichten? De muziek die we nu hebben gemaakt, is daar symbolisch voor. We hebben een nieuwe vrijheid gevonden en niet vastgehouden aan wat we hebben gedaan."

Betekent dat dat je automatisch niets meer met het verleden te maken wilt hebben?

"Nee, het is echt integratie. Verleden, heden en toekomst bijeen. Op een gegeven moment kreeg ik het inzicht dat ik te veel naar het verleden keek en daarover schreef. Als je de hele tijd bezig bent met je verleden, dan ga je dat verleden opnieuw creëren in de toekomst. Ik heb veel over mezelf geleerd en ben door mindere periodes gegaan. Uiteindelijk besluit je dat je jezelf niet kunt verschansen achter wat is geweest. Ik heb de blik naar voren gericht."

Wanneer wist je dat je weer muziek zou gaan uitbrengen?

"Afgelopen zomer hadden we de Veranda Sessies en dat bleek de perfecte introductie te zijn. Niet eens voor het publiek, maar voor mij. Ik was mezelf als artiest on the spot aan het creëren. Ik vond het knetterspannend om weer op het podium te staan. Na twee nummers voelde ik: o ja, dit is wat ik doe, dit is wie ik ben. Tijdens het eerste optreden dacht ik nog: o ja, er staat publiek. Moet ik iets tegen ze zeggen? Hoe werkt dat ook alweer? (lacht) Het is zo mooi om het weer als nieuw te ervaren. De reden is misschien niet prettig, maar dit had gewoon moeten gebeuren. 2019 was belangrijk om te voelen dat ik terug ben als artiest. Soms ging het met horten en stoten, en soms dacht ik: als ik maar niet weer te hard ga."

Hoe ga je dat voorkomen?

"Luisteren. Naar mezelf, naar de stem in mij. Ik ben opnieuw tot het geloof gekomen. Mijn hart spreekt ook weer. Maar ook door te vertrouwen en los te laten. Want een deel van die burn-out ontstond ook uit het idee van controle. Zoals je zegt: ik zat op de top van mijn kunnen. Dat was knetterharde topsport. Ik ben gezegend dat ik in staat ben om op zo'n niveau te acteren. Dat is gigantisch. Als topsporter heb je een medisch team om je heen, maar wij artiesten vergeten weleens dat we goed voor onszelf moeten zorgen. Daar kom je ook achter naarmate je ouder wordt. Een twintigjarige herstelt sneller dan een dertigplusser."

Betekent dat dan ook dat je kieskeuriger gaat worden met concertaanvragen?

"Sowieso kieskeuriger. Niet alles hoeft meer. We gaan kiezen vanuit de lol en de liefde. We vragen ons als band af wat mooi zou zijn. Waar dromen we van? Er komt een prachtige festivalzomer aan en ik vind het zo bijzonder dat we dat mogen doen. We hadden eind vorig jaar een concert aangekondigd in de Dominicanenkerk in Zwolle. Er passen 650 man in die kerk, maar vijfduizend mensen stonden klaar om kaartjes te bemachtigen. Dat voelt als een zegening."

Wist je al die tijd dat je fans op je zouden wachten?

"Weet je, bij mij is er altijd een diep vertrouwen geweest dat het moest gaan zoals het liep. Ik heb er helemaal niks aan om me druk te maken, al heb ik dat heus wel gedaan. Ik heb mezelf altijd druk gemaakt om veel dingen, maar eigenlijk was dat een masker voor mijn eigen onrust. Ik weet dat als we goede muziek brengen, er altijd een publiek zal zijn. Ik ben zo dankbaar voor mijn fans die met me meeleven. Ze begrijpen mijn keuzes en dat ik er een tijd uit moest, omdat ik te hard was gegaan. Ik ben ook dankbaar dat ik niet zo'n vluchtig publiek heb, maar heel liefdevol en warm. Van vijf tot 95 jaar oud. Ik maak me daar geen zorgen over."

Vrijdag verschijnt je nieuwe single Ogen Dicht en in juni volgt het album. Wat ga je doen als dat allemaal gigantisch goed aanslaat en je de kans krijgt om tóch weer die extra paar optredens te pakken en tóch weer de studio in te duiken om aanvullend materiaal of nieuwe samenwerkingen aan te gaan?

"Gelukkig heb ik een hele lieve vriendin die me blijft checken. En dus echt door meer te luisteren en loslaten. Komend festivalseizoen is redelijk rustig, we gaan exclusiever te werk. Daarna weten we wat we volgend jaar allemaal kunnen doen. Misschien gaan we dan meer doen of op een andere manier. Ik heb in ieder geval niet het gevoel dat ik iets in te halen heb. Dat is zo'n mooie positie. Ik ben enorm dankbaar dat ik niet helemaal van voor af aan moet beginnen."