The Weeknd, die woensdag een nieuw album aankondigde, geeft op 27 oktober een show in de Amsterdamse Ziggo Dome. De tournee van de Canadese zanger staat in het teken van zijn album After Hours, dat op 20 maart verschijnt.

De artiest zal in Canada starten met een 57-daagse tournee en komt later optreden in de VS en Europa.

After Hours is het vierde album van de dertigjarige artiest die in Nederland hits scoorde met liedjes als Can't Feel My Face, Earned It en I Feel It Coming. De nieuwe plaat is de opvolger van het in 2016 verschenen Starboy.

After Hours bevat de eerder uitgebrachte nummer 1-hit Blinding Lights en het lied Heartless. The Weeknd bracht gelijktijdig met de aankondiging van het album het titelnummer After Hours uit.

De artiest was in februari 2017 ook al te zien in de Amsterdamse concertzaal. De kaartverkoop voor het concert op 27 oktober start vrijdag 28 februari om 10.00 uur.