Brainpower komt later dit jaar met een nieuw album en gaat vanaf 3 oktober voor het eerst in drie jaar weer op tournee door Nederland.

Donderdag verscheen al Iedereen zegt, het eerste nummer van zijn nieuwe plaat.

"Ik ben blijvend op zoek naar manieren om mijn liefde voor de kunst van het rappen en voor muziek maken in het algemeen naar een hoger niveau te tillen", aldus Brainpower, die eigenlijk Gerrit-Jan Mulder heet, in een persbericht.

De laatste jaren bracht de 45-jarige Brainpower verschillende singles uit, zoals Animal Sauvage, die in de film The Equalizer 2 met Denzel Washington te horen was.