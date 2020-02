The Weeknd brengt volgende maand zijn nieuwe album After Hours uit. De Canadese zanger vertelt op Instagram dat de plaat op 20 maart verkrijgbaar is.

After Hours is het vierde album van de dertigjarige artiest die in Nederland hits scoorde met liedjes als Can't Feel My Face, Earned It en I Feel It Coming. De nieuwe plaat is de opvolger van het in 2016 verschenen Starboy.

After Hours bevat de eerder uitgebrachte nummer 1-hit Blinding Lights en het lied Heartless. The Weeknd bracht gelijktijdig met de aankondiging van het album het titellied After Hours uit.