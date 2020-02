De Amerikaanse rapper Pop Smoke (20) is woensdagochtend doodgeschoten in een huis in Los Angeles, schrijft TMZ.

De rapper was in een woning in de Hollywood Hills toen vroeg in de ochtend twee mannen met maskers het huis binnendrongen. Volgens de politie werden er vervolgens meerdere schoten gelost, waarbij Pop Smoke gewond raakte. Hij werd nog met een ambulance naar het Cedars-Sinai-ziekenhuis gebracht, maar daar werd hij doodverklaard.

De twee mannen ontvluchtten het huis na de schietpartij en zijn nog niet gepakt. Ook is hun identiteit niet bekend en is niet duidelijk of Pop Smoke de mannen kende.

Pop Smoke, die in 1999 in Brooklyn werd geboren als Bashar Barakah Jackson, bracht in juli de mixtape Meet the Woo uit. Daarop stond onder meer het nummer Welcome to the Party, dat afgelopen zomer veel werd gedraaid. Rapper Nicki Minaj maakte een remix van het nummer. Ook werkte hij samen met Travis Scott.

Pop Smoke zou komende zomer optreden bij hiphopfestival Wooh Hah! bij de Beekse Bergen in Hilvarenbeek.