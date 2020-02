Danny de Munk blaast woensdag vijftig kaarsjes uit. NU.nl geeft een kijkje in het leven en het werk van de bekende zanger en acteur, wiens carrière alweer bijna veertig jaar beslaat.

Zeg je Danny de Munk, dan zeg je Ciske de Rat. Die twee namen zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden.

Het succes van die rol maakt dat de jeugd van De Munk nogal anders verloopt dan die van leeftijdsgenoten. "De taferelen die ik heb meegemaakt... ", herinnert hij zich in gesprek met Beau Monde.

"Laatst vergeleek iemand de hysterie die ik als jochie meemaakte met die rondom Justin Bieber nu. Mijn kinderen denken dat ik zwaar loop op te scheppen, maar het was zo."

Gecast voor de rol Ciske de Rat

Het begint allemaal voor De Munk wanneer hij als twaalfjarig jongetje wordt gecast voor de rol van het Amsterdamse straatschoffie Ciske, naar het gelijknamige personage uit de trilogie van auteur Piet Bakker.

Als Ciske de Rat in 1984 in de bioscoop verschijnt, trekt de film meer dan twee miljoen bezoekers. Bovendien wordt het door De Munk gezongen Ik voel me zo verdomd alleen het bestverkochte nummer van dat jaar.

Video Bekijk De Munk in Ciske de Rat in 1984

Na zijn doorbraak in de film Ciske de Rat, gaat de jonge De Munk verder als zanger en acteur. Omdat De Munk nog minderjarig is, let de arbeidsinspectie goed op het aantal optredens dat hij geeft. Toch brengt hij een aantal singles uit, gevolgd door zijn eerste, tweede en derde langspeelplaat.

In 2007 kruipt De Munk opnieuw in de huid van Ciske, maar dit keer staat hij op de planken als de volwassen Ciske. De musical trekt 2,5 jaar langs theaters en wint zeven Musical Awards.

Nadat de musical in 2016 en 2017 een tweede tour langs theaters heeft gemaakt, neemt De Munk afscheid van de rol. Hij zegt zich dan goed te kunnen voorstellen dat de musical later weer wordt opgevoerd. "Maar dan zit ik op rij 1. Het is nu echt mooi geweest."

Danny ontmoet Jenny

In 1991 breekt opnieuw een belangrijk moment aan voor De Munk als hij de rol van Marius in de musical Les Misérables vertolkt. Het stuk wordt dusdanig goed ontvangen dat hij daarna twaalf hoofdrollen in verschillende Nederlandse producties krijgt.

Zo speelt hij onder meer in Blood Brothers, Titanic, The Lion King en natuurlijk Ciske de Rat. Maar De Munks spel beperkt zich niet tot de planken, hij speelt ook in televisieseries als Laat maar zitten en Vrouwenvleugel.

Niet alleen op professioneel gebied gaat het goed met de musicalster, ook op persoonlijk vlak verandert er nogal wat in positieve zin. Zo ontmoet hij in 1990 Jenny Sluyter, die hij de vrouw van zijn leven noemt. En tevens de vrouw met wie hij in 1997 trouwt en later twee kinderen krijgt: Bo en Davy.

1997 is ook het jaar waarin hij in de film All Stars de rol van Bram speelt, een jongen uit een groep voetballende vrienden. Diezelfde rol speelt hij nogmaals in 2011, als er een op de gelijknamige televisieserie gebaseerde vervolgfilm uitkomt.

Danny en Jenny de Munk en hun twee kinderen (2016). (Foto: BrunoPress)

Dansen op het biljart

De Munk bereikt in 2007 een volgende mijlpaal; hij zit dan 25 jaar in het vak. De zanger viert zijn jubileum met een concert in een uitverkocht Ahoy. Samen met zijn vader zingt hij dan een Duo De Munk-medley.

2007 is ook het jaar waarin familie De Munk met reallifesoap Danny & Jenny de Munk wekelijks in meer dan een miljoen Nederlandse huiskamers te zien is. De soap draait om de voorbereiding van de zanger op de première van de musical Ciske de Rat.

Maar de zanger is niet alleen bezig met zijn werk en zijn gezin, in 2008 ontvangt hij een lintje voor zijn inzet als ambassadeur van de Zonnebloem, een organisatie die zich inzet voor het welzijn van zieken, ouderen en gehandicapten. Hij mag zich vanaf dat moment Ridder in de Orde van Oranje-Nassau noemen.

André Hazes is grote voorbeeld

In 2012, als De Munk alweer dertig jaar werkzaam is als artiest, speelt hij de rol van Jezus in het paasspektakel The Passion. Sinds 2015 doet de zanger elk jaar mee aan Holland zingt Hazes in de Ziggo Dome. Eén van die keren brengt hij het duet Toe nou, kom weer thuis ten gehore, een nummer dat hij op vijftienjarige leeftijd al samen met André Hazes zong.

Hazes is zijn grote voorbeeld: "Tijdens mijn eerste talentenjacht, ik was twaalf jaar, zong ik zijn lied Een beetje verliefd. Ik won niet, maar ik wist toen wel dat ik op het podium wilde gaan staan", valt te lezen op de site van Holland zingt Hazes.

In de jaren die volgen, brengt De Munk nieuwe muziek uit en neemt hij, zoals eerder gezegd, afscheid van Ciske de Rat. Na afloop van de laatste show, die plaatsvindt in het DeLaMar Theater in Amsterdam, mag De Munk uit dankbaarheid voor zijn "ongelofelijke prestatie" de gewonnen Musical Award voor de beste musical mee naar huis nemen.

Kortgeleden maakt de zanger bekend dat hij zich opnieuw op het levenslied wil gaan focussen. In Het Parool zegt hij: "Ik ga terug naar mijn roots. Zingen met die lange uithalen. Die bógen. Dat mee­galmen." En na een flinke hap adem: "Had ik máár iemand om van te hóóóuwe… "