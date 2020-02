Ozzy Osbourne heeft zijn Amerikaanse tournee geannuleerd om na de promotie voor zijn nieuwe album een medische behandeling ondergaan in Zwitzerland, meldde Variety dinsdag. De Europese tournee is vooralsnog niet afgezegd.

"Ik ben dankbaar voor het geduld dat iedereen met me heeft na het rotjaar dat ik heb gehad", aldus de muzikant in een verklaring. "Helaas kan ik pas in april naar Zwitserland voor medische behandeling en die duurt zes tot acht weken."

"Ik wil niet aan een tournee beginnen en vervolgens op het laatste moment concerten afzeggen", legde Osbourne zijn besluit uit. "Dat is niet eerlijk tegenover mijn fans."

De 71-jarige muzikant kampt al langer met gezondheidsklachten, waaronder longklachten en verwondingen die hij opliep na een val. In januari maakte Osbourne bekend te zijn gediagnosticeerd met de ziekte van Parkinson en in oktober stelde hij zijn Europese tournee uit wegens nekklachten.

Op 21 februari verschijnt Osbournes nieuwe album Ordinary Man, zijn eerste studioalbum in tien jaar. Het Europese deel van de No more tours 2 tournee van de muzikant begint op 23 oktober in Newcastle. Vooralsnog zijn er geen concerten in Nederland gepland.