Willie Wartaal vindt het zijn grootste tekortkoming dat hij redenen verzint om niet te doen wat hij echt wil. Het lid van muziekgroep De Jeugd Van Tegenwoordig is te veel bezig met wat anderen van zijn keuzes zouden vinden, vertelt hij in VIVA.

"Ik denk dat ik nooit helemaal doe wat ik echt zelf wil", antwoordt de muzikant op de vraag wat hij zijn grootste tekortkoming vindt. "Vaak ben ik te veel bezig met wat andere mensen ervan zouden vinden."

"Al heel lang wilde ik solomuziek uitbrengen, maar ik verzon altijd genoeg redenen om het niet te doen", geeft Wartaal als voorbeeld. "Pas nu, op mijn 37e, breng ik mijn eerste soloalbum uit, Enkel bangers."

Niet alleen op muzikaal vlak is hij bezig met wat anderen van zijn keuzes zouden vinden. "Kijk, ik ben al donker. En mocht ik nou ergens in een televisieprogramma zitten waar bijvoorbeeld Mark Rutte ook te gast is, dan vind ik het beter om in een Volvo weg te rijden dan in een Mercedes. Dat soort shit houdt me de hele tijd tegen."

Enkel bangers van Willie Wartaal komt begin 2020 uit. De muzikant die in 2005 doorbrak met De Jeugd Van Tegenwoordig heeft al een paar singles van het album uitgebracht