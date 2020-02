Op uitvaarten in Nederland klinkt voor zover bekend het vaakst de muziek van André Rieu door de speakers, gevolgd door nummers van Marco Borsato. Op plek drie van populairste artiesten staat het duo Andrea Bocelli & Sarah Brightman, meldt uitvaartverzekeraar Monuta dinsdag.

De verzekeraar analyseerde bijna zevenduizend nummers die in 2019 zijn gedraaid op de uitvaarten die het zelf verzorgde. Daaruit kwam niet alleen een ranglijst uit voort van meest gedraaide artiesten, maar ook een top tien van meest gedraaide individuele nummers.

Ave Maria op één

In die jaarlijkse ranglijst bleven de eerste drie plekken ongewijzigd: Ave Maria in diverse uitvoeringen prijkt bovenaan, Time to say goodbye (Andrea Bocelli & Sarah Brightman) staat op de tweede plaats en Mag ik dan bij jou van Claudia de Breij eindigt op plek drie.

Ten opzichte van voorgaande jaren valt op dat het populaire afscheidsnummer Waarheen, Waarvoor van Mieke Telkamp na jaren nu echt verdwenen is uit de top tien. Het nummer En de vogels zongen (verschillende uitvoeringen) bleek een jaar geleden verdwenen uit ranglijst, maar is nu weer terug als grootste stijger.

Uitvaartmuziek top 10 1. Ave Maria – diverse uitvoeringen (-)

2. Time to say goodbye – Andrea Bocelli & Sarah Brightman (-)

3. Mag ik dan bij jou – Claudia de Breij (-)

4. ’n Trein naar niemandsland – Frans Bauer (+1)

5. Afscheid nemen bestaat niet – Marco Borsato (+1)

6. En de vogels zongen – diverse uitvoeringen (+5)

7. Hallelujah – diverse uitvoeringen (+3)

8. We’ll meet again – Vera Lynn (-1)

9. The Rose – André Rieu (-1)

10. My Way – Frank Sinatra (-6)

De ranglijst verandert elk jaar relatief weinig. Sinds de eerste verschijning in 2015 zijn er zeven nummers gelijk gebleven in de top tien. Wel staat er dit jaar op plek 22 een opvallende nieuwkomer: het in april 2019 verschenen Roller Coaster van Danny Vera.