Het stadionconcert voor kinderen dat Guus Meeuwis op 10 juni organiseert in het Phillips Stadion in Eindhoven is uitverkocht. Na de start van de kaartverkoop op 13 februari is er geen kaartje meer te krijgen, meldt de zanger zondag via Instagram.

Meeuwis laat weten "trots" te zijn op het uitverkopen van Groots junior en "heel erg veel zin" te hebben in het concert. De kindereditie van Groots met een zachte G zal in het teken staan van UNICEF, waarvan de zanger ambassadeur is.

Bij het concert wordt rekening gehouden met de leeftijd van de jonge bezoekers. Er zijn zitplaatsen op het veld van voetbalclub PSV en is er voldoende ruimte om te dansen.

In 2019 organiseerde Meeuwis de eerste editie van Groots junior. Ook die editie raakte uitverkocht.