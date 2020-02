Curaçao North Sea Jazz gaat niet door in 2020. De organisatie moest het jazzfestival op het Caribische eiland afgelasten, omdat het niet mogelijk bleek om rond september geschikte hoofdacts te boeken.

"Na de zeer succesvolle editie van 2019 moet het festival noodgedwongen een pas op de plaats maken", stelt de organisatie van de overzeese tegenhanger van het North Sea Jazz festival in Rotterdam in een verklaring. "Om het evenement op internationaal topniveau te houden, zijn er minstens twee acts van het hoogste niveau nodig, die bij voorkeur niet eerder op Curaçao te zien zijn geweest. Afgelopen maanden is gebleken dat deze in september niet beschikbaar zullen zijn."

In 2017 moest de organisatie om dezelfde reden het festival afgelasten. In 2019 waren onder anderen Mariah Carey, Black Eyed Peas en Maroon 5 te zien op het festival op Curaçao.

Er zijn rond volgens de organisatie van Curaçao North Sea Jazz rond september weinig acts op tournee en het invliegen van artiesten, hun band, crew en apparatuur voor slechts één concert is zeer kostbaar. De organisatie zegt zich te beraden over de toekomst van het festival, dat in 2010 zijn eerste editie beleefde.