Het album Onverstaanbaar van zangeres Maan de Steenwinkel heeft twee weken na het verschijnen op 31 januari de gouden status behaald. De zangeres deelt zaterdag een foto van zichzelf met haar gouden plaat op Instagram.

"Wat een week", aldus de zangeres. "Album is goud in twee weken." Op 10 februari won de zangeres een Edison-muziekprijs in de categorie pop.

In Nederland krijgt een album de gouden status als het minimaal 20.000 keer fysiek of als download is verkocht en uit minimaal vijf muzieknummers bestaat. De Nederlandse Vereniging van Producenten en Importeurs van beeld- en geluidsdragers (NVPI) is verantwoordelijk voor de certificering van gouden en platina platen. Voor de status platina dient een album minimaal 40.000 keer over de toonbank te zijn gegaan.

Onverstaanbaar is het debuutalbum van Maan. In het nummer 7 Maanden zingt de zangeres over de eerste periode van haar inmiddels verbroken relatie met dj Tony Junior. De dj werkte mee aan het nummer.